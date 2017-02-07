В. Бериша: получил предложение от «Анжи», но не чувствовал, что готов к России

Перешедший в «Олесунн» нападающий Вальмир Бериша сообщил, что зимой был близок к трансферу в «Анжи», однако предпочёл присоединиться к норвежскому клубу.
«Я был свободным агентом и получил предложение о переходе в „Анжи“. Мы вели переговоры, всё шло довольно хорошо. Я купил билет в Турцию, чтобы на сборах „Анжи“ встретиться с игроками и представителями клуба.
Но потом пришло предложение от „Олесунна“. Я почувствовал, что продолжить выступления в Скандинавии было бы очень хорошо. Сообщил „Анжи“, что буду чувствовать себя в России некомфортно. Мне было приятно получить предложение от махачкалинцев, но я не чувствовал, что готов к России», — цитирует Беришу Expressen.
Последним клубом 20-летнего Бериши был голландский «Камбюр». Также он был игроком «Ромы» и «Панатинаикоса», но за обе команды провёл в сумме лишь один матч.