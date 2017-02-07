Раньери: футбол устроен так: выиграл 3 матча — бог, проиграл 3 матча — уволен

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал официальное сообщение о поддержке со стороны клуба. Ранее британские СМИ публиковали предположения о возможной отставке специалиста.
«Заявление — это хорошо, оно поставит точку в различных спекуляциях. У меня не было никаких сомнений, потому что я поддерживаю хорошие отношения с руководством клуба. Я понимаю футбол. Футбол устроен так: выиграл три матча — бог, проиграл три матча — уволен.
Я полностью уверен, что клуб меня поддерживает. Моя работа никак не изменится. Нужно концентрироваться на ближайшем матче», — цитирует Раньери Sky Sports.