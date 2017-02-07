Куртуа: у «Челси» нет большой форы из-за того, что мы не играем в еврокубках

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа считает, что клуб не получает большого преимущества в связи с тем, что не участвует в еврокубках в этом сезоне.
«В каких-то случаях это хорошо, в каких-то, возможно, нет. Все хотят играть в еврокубках, и когда ты входишь в этот игровой ритм, и тебе нужно играть каждые три-четыре дня, иногда это даже лучше, несмотря на то что в конце сезона это скажется и будет тяжело.
У нас глубокий состав, запасные игроки хотят проявить себя и, возможно, заслуживают чуть больше игрового времени. Если бы мы играли в Европе, они бы чаще появлялись на поле. Два года назад, когда мы стали чемпионами, мы тоже играли в еврокубках. Не думаю, что тут есть существенная разница», — цитирует Куртуа сайт «Челси».