Каррера: «Спартак» пробовал приобрести Ивановича, но он предпочёл «Зенит»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о желании приобрести крайнего защитника и признался, что красно-белые пытались заполучить защитника Бранислава Ивановича, который перешёл из «Челси» в «Зенит».
«В планах приобретение крайнего защитника, не скрою, есть. Хотим найти универсала, который смог бы выходить и справа, и слева. Пока мы в поисках. Не знаю, ждать его до закрытия окна или нет, но я стараюсь отыскать. И надеюсь, что это получится.
Мы попробовали приобрести Ивановича, но он предпочёл „Зенит“. Но я действительно хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».
По информации «Чемпионата», «Спартак» уже согласовал с защитником «Анжи» Георгием Тигиевым условия контракта