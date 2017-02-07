Тренерский штаб «Динамо» взял на сбор в Турцию 27 игроков

«Динамо» прибыло в Турцию на третий зимний сбор. В расположении тренерского штаба находятся 27 игроков.
«К тем, кто работал на предыдущем сборе, добавился Виталий Дьяков, который расторг договор аренды с «Томью».
Полностью состав таков: Шунин, Нарубин, Лещук, Уилкшир, Морозов, Козлов, С. Терехов, Белоруков, Дьяков, Калугин, Хольмен, Рыков, Катрич, Ташаев, Маркелов, Темников, А. Терехов, Сапета, Сарамутин, Соснин, Кузьмин, Зотов, Панченко, Погребняк, Обольский, Луценко и Бечирай», — информирует официальный сайт «Динамо».