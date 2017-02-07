Анри: этот состав «Арсенала» не знает, чего может достичь

Бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о проблемах «канониров».
«Есть ли у „Арсенала“ необходимые качества, чтобы брать титул в таком составе? Это спорный вопрос. На бумаге — да. Если „Челси“ лидирует в АПЛ, то и нынешний „Арсенал“ тоже можно представить на самом верху таблицы. Но нужна гармония, баланс. Эта команда не знает, чего может достичь. Там должно быть самоуправление и самодисциплина.
Я не думаю, что Арсен должен уйти. Должен ли он изменить свою тактику — не знаю. Но он должен что-то делать. Тактика никогда не помешает, но в матче с „Челси“ я видел, что у команды есть заметные проблемы с психологией, так что дело не только в мастерстве. Если уж „Лестер“ в прошлом году взял титул...» — цитирует Анри RMC.