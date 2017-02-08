Каннаваро: «Наполи» даже в гостях у «Реала» будет придерживаться своего стиля

Бывший защитник «Реала» и «Наполи» Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от противостояния этих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Наполи» может конкурировать с «Реалом», они способны создать проблемы любой команде. Они будут стараться придерживаться своего стиля игры, даже несмотря на атмосферу на «Сантьяго Бернабеу». Игра против Бензема, Роналду или Бэйла – это то, с чем они не сталкивались в Италии, но в этом году у «Наполи» более сбалансированный состав, чем раньше", — цитирует Каннаваро Football Italia.
Первая игра между «Реалом» и «Наполи» состоится 15 февраля на поле «Королевского клуба», а ответная – 7 марта в Неаполе.