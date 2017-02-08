«Кубань» начала выплачивать долги футболистам по заработной плате. Об этом сообщил генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка.
«Эта информация соответствует действительности, начались выплаты по зарплатам перед многими футболистами. В ближайшее время рассчитываем полностью рассчитаться с оставшимися долгами. Как нашли средства? Помощь нашего куратора», — цитируют Крапивку «Известия».
Ранее стало известно о многочисленных долгах команды перед игроками, а ветераны «Кубани» уже обратились с открытым письмом к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой спасти клуб.