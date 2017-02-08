«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» и вышла в финал Кубка Испании

«Барселона» и «Атлетико» сыграли вничью в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:1.
На исходе первого тайма вратарь «Атлетико» парировал мяч после удара с линии штрафной прямо на ногу Луису Суаресу, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. На 57-й минуте Серхи Роберто за грубый фол прямой ногой получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
В середине второго тайма судья уравнял составы: Янник Феррейра-Карраско в подкате не рассчитал силы и снёс оппонента, за что получил вторую жёлтую карточку. На 80-й минуте Херард Пике в подкате срубил Кевина Гамейро в своей штрафной. Пострадавший сам вызвался бить пенальти, но угодил в перекладину.
На 83-й минуте Антуан Гризманн из пределов штрафной аккуратно прострелил на Гамейро, а тот перевёл мяч в пустые ворота с пары метров. На исходе встречи Суарес пытался обогнать соперника и задел его локтем по голове, за что получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду вдевятером.
«Барселона» вышла в финал Кубка Испании, поскольку в первом матче на выезде выиграла со счётом 2:1. Соперником каталонцев станет победитель пары «Алавес» — «Сельта» (0:0 в первой игре).