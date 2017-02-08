Надаль: это утопия, но я хотел бы стать президентом «Реала»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, известный болельщик «Реала», признался, что когда-нибудь хотел бы стать президентом мадридского клуба.
«Никогда не знаешь, как сложится жизнь. Все знают, что я страстный футбольный болельщик, а „Реал“ – мой любимый клуб. Говорить об этом сейчас — утопия, но если вы спросите меня, хотел бы я стать президентом, я отвечу: конечно!
Впрочем, у клуба и сейчас всё отлично. Флорентино Перес — прекрасный президент, и не думаю, что я нужен „Реалу“», — цитирует Надаля Goal.