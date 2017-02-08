Луис Суарес: рассмеялся, когда увидел перед собой красную карточку

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес выразил своё возмущение в связи с удалением в матче 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (0:0). Уругваец получил предупреждение на 87-й минуте, а на 90-й покинул поле, увидев перед собой вторую жёлтую карточку.
«Моё удаление? Мы понимаем, как всё устроено. Там даже не было фола. Я просто повернулся. Посмотрим, удастся ли клубу обжаловать моё второе предупреждение.
Когда я увидел красную карточку, то рассмеялся. Это необъяснимо, но мы уже привыкли. Так или иначе, мы знали, что нас ждёт сложный матч и „Атлетико“ просто так не сдастся», — цитирует Суареса Football Espana.