Симеоне: горжусь «Атлетико», несмотря на вылет из Кубка Испании

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне похвалил своих игроков, несмотря на вылет из Кубка Испании. В ответном полуфинальном матче столичная команда на выезде сыграла вничью с «Барселоной» — 1:1.
«Во время игры я видел варианты. У нас были шансы забить, мы неплохо прессинговали и доставили сопернику проблемы.
Мы покидаем турнир с чувством гордости. Команда показала, что у неё есть душа. Мы играли со страстью. Да, мы вылетели, но можем держать голову высоко поднятой. Такие поражения тоже важны для команды. Нам непросто восстанавливаться, но мы всегда способны бороться. Я горжусь командой.
Надеюсь, этот вылет — важный шаг к успешной оставшейся части сезона», — цитирует Симеоне FourFourTwo.