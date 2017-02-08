«Реал» и «Барселона» нацелились на полузащитника «Баварии» Тильмана

Мадридский «Реал» и «Барселона» заинтересованы в услугах полузащитника мюнхенской «Баварии» Тимоти Тильмана, передаёт Marca.
18-летний футболист уже получил предложение от каталонского клуба, о чём сообщил его агент Кристиан Рёссер.
«Да, у нас было предложение от «Барселоны». Они следили за Тильманом несколько месяцев и хотели приобрести его для следующего сезона. План «Барселоны» состоял в том, чтобы Тильман работал с первой командой, а играл за резервную. А через два-три года он мог бы играть и за главную команду», — пояснил Рёссер.
Тильман в нынешнем сезоне не сыграл в Бундеслиге ни одной игры. Контракт игрока с немецким грандом рассчитан до лета 2018 года.