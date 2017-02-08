Хёнесс: заметно, что игроки «Баварии» не очень уверены в своих силах

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал последнюю игру с участием команды. Подопечные Карло Анчелотти встречались в 1/8 финала Кубка Германии с «Вольфсбургом», победили со счётом 1:0 и завоевали путёвку в четвертьфинал.
«По отдаче команду ни в чём нельзя упрекнуть. Однако заметно, что игроки «Баварии» не очень уверены в своих силах. В последние 10 минут нам пришлось поволноваться, но в целом «Бавария» одержала заслуженную победу. Думаю, что с каждым матчем «Бавария» будет играть всё лучше», — цитирует Хёнесса официальный сайт «Баварии».