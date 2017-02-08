Лёв раскритиковал руководство «Боруссии» Д из-за инцидента с болельщиками

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв подверг критике руководство дортмундской «Боруссии» из-за скандального инцидента, произошедшего перед матчем 19-го тура Бундеслиги между дортмундцами и «РБ Лейпциг».
«Я не называю имён, но перед такой игрой нужно быть более подготовленным к тому, чтобы фанаты не вели себя так агрессивно. Произошло же противоположное. Нужно принять меры против таких людей. Недопустимо, чтобы болельщики не могли посещать стадион со своими семьями», — цитирует Лёва Bild.
Фанаты «Боруссии» в количестве около 400 человек пытались остановить автобус с футболистами гостей. Благодаря действиям полиции сделать это не удалось, после чего хулиганы переключили своё внимание на болельщиков «РБ Лейпциг», направлявшихся на стадион. Фанаты «Боруссии» напали на них, в том числе женщин и детей, забросав их бутылками и камнями. Сама игра завершилась победой «Боруссии» со счётом 1:0.