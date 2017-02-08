Исмаэль: пропустив 5 мячей, в следующий раз на этом стадионе играешь осторожнее

Главный тренер «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка Германии, упомянув матч чемпионата Германии, сыгранный 10 декабря прошлого года. Тогда «Бавария» на своём поле разгромила «Вольфсбург» со счётом 5:0.
«Мои поздравления „Баварии“ с выходом в следующий раунд. Мы показали очень хорошую игру, действовали дисциплинированно. Когда ты на этом же стадионе несколько месяцев назад пропустил пять мячей, то, естественно, в следующий раз играешь осторожнее.
В перерыве мы решили, что нужно продолжать сохранять спокойствие и ждать своего шанса. В итоге мы почти были вознаграждены. В следующих матчах нужно играть подобным образом», — приводит слова Исмаэля официальный сайт «Баварии».