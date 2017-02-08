«Барселона» может попытаться обжаловать красную карточку Луиса Суареса

Руководство «Барселоны» может попытаться обжаловать красную карточку нападающего Луиса Суареса, полученную в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (1:1). Уругвайский футболист был удалён на 90-й минуте игры за то, что задел рукой соперника в борьбе за мяч. Сам Суарес и представители каталонского клуба утверждают, что действия не были намеренными.
«Посмотрим, можно ли действительно что-то сделать. Я верю, что Луис не намеревался травмировать соперника. Мы изучим видеоповторы эпизода», — приводит слова Фернандеса Marca.
По сумме двух встреч сине-гранатовые вышли в финал Кубка страны.