Ракитич: я понимаю и не понимаю Симеоне

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал слова главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после ответного матча полуфинала Кубка Испании между этими командами (1:1). Аргентинский специалист считает, что судьи совершили ошибки, навредив его команде.
«Я понимаю и не понимаю Симеоне. Высокое напряжение не помогло арбитру. Ведь всё происходит очень быстро. Мне очень жаль, что Серхи Роберто и Луис Суарес из-за удалений не помогут нам в финальном матче. Но это то, что есть, и я предпочитаю думать о том, что «Барселона» стала участником финала», — цитирует Ракитича Marca.
Симеоне после игры сказал, что понимает, что в Лиге чемпионов у «Атлетико» больше шансов на победу, чем в Испании.