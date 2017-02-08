Лукаку хотел бы вернуться в «Челси»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку заинтересован в возвращении в «Челси», который хочет приобрести нового нападающего независимо от того, покинет клуб Диего Коста или нет.
Как сообщает Evening Standard, главной целью главного тренера лондонского клуба Антонио Конте является Альваро Мората, который нерегулярно выступает за «Реал». Однако к нему также проявляют интерес «Арсенал» и «Ювентус».
Другим вариантом для «Челси» может стать Лукаку, который выступает за «ирисок» с 2013 года, а до этого защищал цвета «Челси». Сам форвард горит желанием перейти в топ-клуб для того, чтобы выступать на более высоком уровне и играть в Лиге чемпионов.
В этом сезоне 23-летний бельгиец провёл в АПЛ 23 матча, в которых забил 16 голов и сделал четыре результативных передачи.