Экс-игрок «Челси» Десайи считает, что Терри пора завершить карьеру

Бывший защитник «Челси» Марсель Десайи считает, что пришло время капитану лондонцев Джону Терри завершить карьеру. Контракт 36-летнего защитника истекает летом 2017 года. Ранее Терри дал понять, что не спешит завершать карьеру.
«Я ушёл, потому что они были быстрее меня, лучше меня, это было моё время. Теперь пришло его время. Приятно видеть, что Терри был в состоянии справиться с этим. Он перестал попадать в основной состав, потому что другие игроки больше подходят по тактике, но Терри сосредоточен.
Сейчас он напоминает игрока, который не очень хорошо обучен. Но Терри остаётся лидером, если выходит с первых минут или остаётся в запасе. Он по-прежнему оказывает давление на Курта Зуму или Гари Кэхилла», — цитирует Десайи FourFourTwo.