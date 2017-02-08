Фундамент поля на арене в Калининграде будет готов до конца февраля

Металлокаркас кровли калининградского стадиона чемпионата мира 2018 года готов на 95%. Как отметили представители генеральной подрядной организации «Крокус», продолжается отделка внутренних помещений. До конца месяца будет готов фундамент футбольного поля. На площадке сейчас работает более 800 человек.
Как подчеркнул врио заместителя председателя регионального правительства Александр Рольбинов, в ходе последнего инспекционного визита ФИФА эксперты назвали калининградский стадион одним из самых функциональных среди строящихся арен, с удобным обзором со всех зрительских мест.
«Уже прошли согласования решений по цвету кресел и фасадов. Изменены параметры в части покрытия кровли – на более технологичные и современные материалы. По проекту перфорированный фасад даст возможность использовать его как интерактивный экран со светодиодными устройствами», – цитирует Welcome2018 Рольбинова.