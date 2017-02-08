Пауло Сержио: Анчелотти настолько опытен, что не позволит свести себя с ума

Бывший нападающий «Баварии» Пауло Сержио поделился мнением о работе главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти. Сержио считает, что итальянский специалист добьётся успехов у руля немецкого гранда.
«Сейчас «Бавария» исповедует совершенно иной стиль игры. И я уверен, что Анчелотти ещё добьётся больших успехов у руля «Баварии». Ему всегда сопутствовал успех, и он всегда точно знал свои задачи. Анчелотти знает, как завоёвывают титулы и как руководят командой. Карло настолько опытен, что не позволит свести себя с ума», — цитирует Сержио интернет-портал Goal.
Анчелотти стал работать у руля «Баварии» перед стартом нынешнего сезона, сменив на этом посту Хосепа Гвардиолу, который в свою очередь возглавил «Манчестер Сити».
По итогам 19 туров Бундеслиги «Бавария» с 46 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.