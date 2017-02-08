Как стало известно «Чемпионату», бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко назначен главным тренером «Балтики». Контракт с прежним наставником Игорем Захаряк расторгнут.
Ранее генеральный директор клуба стал президент консалтингового агентства Innovation Sports Technologies Тимур Лепсая. Черевченко покинул должность главного тренера «Локомотива» в августе 2016 года.
После 24 туров «Балтика» занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, отставая от спасительной 15-й строчки на 10 очков.