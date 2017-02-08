Ушёл из жизни легендарный хавбек сборной Новой Зеландии Самнер

На 61 году жизни не стало легендарного новозеландского футболиста Стива Самнера. Об этом говорится на официальном сайте ФИФА. Самнер умер от рака, который был обнаружен у него в 2015 году.
Стив Самнер является обладателем ордена ФИФА «За заслуги». На чемпионате мира 1982 года Самнер, который играл на позиции полузащитника, был капитаном сборной Новой Зеландии и стал автором первого гола новозеландцев на мировых первенствах.
Стив Самнер провёл 58 международных матчей и забил 22 гола, включая шесть мячей в поединке с Фиджи (13:0), который состоялся в 1982 году в отборе на ЧМ. Это была самая крупная победа Новой Зеландии в истории.
В апреле Самнеру исполнилось бы 62 года.