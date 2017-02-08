Шолль: Лам на одном уровне с Беккенбауэром, Мюллером и Маттеусом

Бывший игрок «Баварии» Мехмет Шолль прокомментировал решение защитника и капитана мюнхенцев Филиппа Лама завершить карьеру после окончания сезона-2016/17.
«Это очень печальная новость для меня. В 70% своей карьеры Филипп был отличным игроком, и оставшиеся 30% сделали его игроком мирового класса. Лам на одном уровне с Францем Беккенбауэром, Гердом Мюллером и Лотаром Маттеусом. Он величайший немецкий игрок всех времён», — цитирует Шолля Goal.
Отметим, что соглашение Лама с «Баварией» действует до конца сезона-2017/18.