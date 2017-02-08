«Луч-Энергия»: край выделил 150 млн рублей, но денег на выплату долгов не хватит

Пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал о финансовой ситуации в клубе и возможном бойкоте игроками команды второго сбора в Турции.
«Игроки и тренерский штаб находятся в Турции. Они приняли решение, что если до 16 февраля «Луч-Энергия» не выплатит им долги, то они будут бойкотировать второй сбор команды. Это их решение. У клуба есть задолженность за четыре месяца по зарплатам и за полтора сезона по премиальным.
Что касается денежных долгов, то нам администрация Приморского края выделила 150 млн рублей. Этих денег, скорее всего, не хватит на то, чтобы закрыть все долги, которые накопились за прошлые годы. Руководство клуба ведёт активную работу по поиску спонсоров. Также у нас есть небольшие трудности с траншем этих 150 млн, но уверен проблему решим в ближайшее время», — сказал Вялков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.