Хёнесс не исключает, что информация о завершении карьеры Лама – спекуляция

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс и защитник Матс Хуммельс прокомментировали информацию о решении капитана команды Филиппа Лама. Последний завершит профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.
«Я только узнал об этом. Жаль, что с лета Филиппа больше не будет с нами», — приводит слова Хуммельса интернет-издание Sport1.
Хёнесс в свою очередь сказал: «Могу лишь сказать, что Лам мне об этом ничего не говорил. Поэтому в данный момент и я ничего об этом говорить не могу. Не могу исключить, что информация СМИ – просто спекуляция».
Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» предложило Ламу пост спортивного директора, однако игрок предложение отклонил.