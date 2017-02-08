«Бавария» не позволит Тильману перейти в «Барселону» или в «Реал»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тимоти Тильман не сменит клубную прописку, о чём сообщил его агент Кристиан Рёссер. По словам последнего, в немецком гранде верят в Тильмана и считают, что в скором времени он сможет выходить на поле в матчах за главную команду немецкого гранда.
«Бавария» в лице президента клуба Ули Хёнесса наложила вето на переход Тильмана в другой клуб. Они очень высокого мнения о способностях Тимоти», — приводит слова Рёссера tz.
Ранее Рёссер сообщал, что в услугах его клиента заинтересованы мадридский «Реал» и «Барселона». Каталонский клуб успел уже сделать предложение 18-летнему игроку.