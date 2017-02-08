Черчесов посетил тренировку «Рубина» в Испании

Казанский «Рубин» продолжает подготовку ко второй части сезона РФПЛ. Учебно-тренировочный сбор проходит в испанской Малаге. Сегодняшнюю тренировку «Рубина» посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
«На сегодняшней тренировке присутствует тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым», — говорится на официальной странице «Рубина» в «твиттере».
В ходе зимнего межсезонья Станислав Черчесов успел побывать в ОАЭ и Турции, где также наблюдал за работой российских команд и кандидатами в сборную России.