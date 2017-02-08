Кутепов: второй сбор у «Спартака» потяжелее, до постели добираемся, как убитые

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, какие отличия есть между первым сбором и вторым, который сейчас проходит у красно-белых в Испании.
«Второй сбор потяжелее проходит, чем первый. Сейчас нагрузки побольше, выросла интенсивность. Но пока всё в порядке, слава богу, никаких проблем нет, наслаждаемся тренировками. Последние два дня тренировки очень тяжёлые, но организм потихоньку привыкает к нагрузкам. До постели добираемся, как убитые. Только ложишься на подушку — и сразу спать. Сейчас самое главное набраться сил и в оптимальной форме подойти к игре, к 5 марта.
Внимание со стороны тренерского штаба сборной всегда стимулирует, более мотивирует, но это не значит, что ты должен сломя голову бегать по полю. Продолжаем тренироваться в том же духе. Но я, если честно, не обращаю внимания, что на меня кто-то смотрит из тренеров сборной.
Когда последний раз забивал в официальных матчах? Наверное, за „Спартак-2“. За основную команду пока не удавалось. Я пока делаю своё дело в обороне, а впереди у нас есть кому забивать. На стандарты подключаюсь, но пока не удаётся забить», — сказал Кутепов в интервью клубному телевидению.