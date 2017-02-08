Макаллистер: Клопп является победителем, он доказал это на деле

Бывший игрок «Ливерпуля» Гари Макаллистер, который ныне является послом клуба, высказался о работе Юргена Клоппа с мерсисайдцами, а также о неудачной серии команды в 2017 году. «Ливерпуль» в рамках АПЛ в пяти матчах трижды сыграл вничью и дважды проиграл.
«Клопп доказал свою состоятельность ещё раньше. Многие менеджеры приходят и говорят, что они являются победителями, а он доказал это на деле. Он работал в большом клубе, отбирал титул у «Баварии» когда работал в Дортмунде, он знает свой путь.
Я не могу указывать Клоппу, что делать. В начале сезона были проблемы у «Челси», «Манчестер Сити», теперь с проблемами столкнулся «Ливерпуль». Но мы должны найти выход из этой ситуации. Будет тяжело, нужно «кусаться», «царапаться», чтобы получить очки», — цитирует Макаллистера Sky Sports.