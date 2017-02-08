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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Суд обязал «Ростов» погасить долг по арендной плате в размере 150 тыс. рублей

8 февраля 2017, среда. 14:15. Футбол
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление ООО «Автоэкспресс» о взыскании с «Ростова» 150 тыс. рублей долга по арендной плате, сообщает РАПСИ. Истец сообщил, что он 20 октября 2015 года заключил с «Ростовом» договор аренды жилого помещения.

В нарушение условий договора арендатор обязанность по внесению арендной платы исполнял ненадлежащим образом, вследствие чего образовалась задолженность в размере 150 тыс. рублей.

Истцом в адрес ответчика направлялось уведомление о необходимости оплаты имеющейся задолженности по арендной плате и прекращении действия договора аренды. Таким образом, неисполнение «Ростовом» обязанности по внесению арендной платы явилось основанием для обращения компании «Автоэкспресс» в арбитражный суд с исковым заявлением.
Источник: РАПСИ Сообщить об ошибке
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8 февраля 2017, среда
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