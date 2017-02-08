Красич: скорее всего, я останусь в «Лехии» на год, может быть, на два

Полузащитник Милош Красич, известный в России по выступлению за ЦСКА, может продлить контракт с «Лехией», цвета которого защищает на данный момент. Об этом футболист сообщил в интервью Przeglad Sportowy.
«Скорее всего, я останусь в «Лехии» на год, может быть, на два. У меня очень хорошие отношения с людьми в клубе. Переговоры по новому контракту продолжаются», — сказал Красич.
Действующий договор 32-летнего Красича истекает летом 2017 года. В «Лехию» Милош перебрался в августе 2015 года из «Фенербахче».