Ломбертс: с русскими не так легко вести переговоры

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс, отвечая на вопрос о том, почему не состоялся его переход в «Андерлехт», отметил, что с русскими не так легко вести переговоры.
«С русскими не так легко вести переговоры. Кто-то называет одну цену, кто-то другую. Вы должны обсудить вопрос чуть ли не с 17 людьми.
С «Андерлехтом» у меня был прямой контакт, не через агентов или посредников. Если бы «Андерлехт» сделал предложение в начале, то сделка бы удалась. Но они до последнего ждали, чтобы удовлетворить требования «Зенита». Но уже был продан Гарай, так что было поздно. Но я никого ни в чём не виню», — цитирует Ломбертса Voetbal Belgie.
Ранее Ломбертс, чей контракт с «Зенитом» действует до лета 2018 года, сообщил, что по окончании сезона руководство пообещало отпустить его.