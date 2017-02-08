Семшов: сейчас у тульского «Арсенала» только одна цель

Помощник главного тренера тульского «Арсенала» Игорь Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым рассказал, что входит в его обязанности в штабе команды, и поведал о задачах клуба на этот сезон.
«В обязанности входит организация тренировочного процесса, разбор игр, просмотр потенциальных новичков — словом, вся помощь главному тренеру. Во многих командах у тренеров есть разделение обязанностей, в «Арсенале» мы — универсалы. Хотя, безусловно, в нашем штабе кто-то выступал на позиции защитника, а кто-то, наоборот, лучше знает, как должен играть нападающий.
Сейчас у тульского «Арсенала» только одна цель — остаться в РФПЛ, и я надеюсь, все в клубе максимально выложатся для того, чтобы эту задачу осуществить», — сказал Семшов.
Полную версию интервью с Семшовым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».