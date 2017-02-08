Слуцкий признался, что приехал в стан ЦСКА, чтобы «проставиться»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, посетивший контрольный матч московской команды с датским «Эсбьергом» (0:0), рассказал о цели своего визита.
«Я давно обещал «проставиться», мы были на связи и искали оптимальное время, когда и у меня получилось бы, и у команды был бы удобный график. Параллельно хотелось застать и игру, что удалось сделать. На взгляд Виктора Михайловича, выбран очень удачный день, чтобы посмотреть игру, поужинать и пообщаться со всеми.
У меня нет ощущения глобального расставания. Продолжаю общаться с тренерским штабом, с большей частью футболистов. Нет ощущения, что я вернулся назад. Всех очень рад видеть, но мы продолжаем общаться. Конечно, уже не в таком режиме, как при ежедневной работе, но достаточно плотно», — цитирует Слуцкого пресс-служба ЦСКА.