Симонян: Кот-д’Ивуар — одна из лучших сборных континента

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян рассказал, почему в соперники сборной России был выбран Кот-д’Ивуар. Матч запланирован на 24 марта 2017 года и пройдёт на ФК «Краснодар». Время начала встречи будет объявлено позднее.
«Почему соперником сборной России станет Кот-д’Ивуар? Это одна из лучших сборных континента», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Ранее команды встречались лишь один раз. В 2012 году на стадионе «Локомотив» была зафиксирована ничья (1:1).