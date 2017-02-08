ESPN: игра Каборе заставляет задуматься, почему он ещё в «Краснодаре»

Авторитетное издание ESPN подготовило материал о лучших игроках Кубка африканских наций, в числе которых оказался полузащитник сборной Буркина-Фасо и «Краснодара» Шарль Каборе. Как уже сообщал «Чемпионат», Каборе включён в символическую сборную Кубка Африки — 2017.
«Каборе являлся сердцем сборной Буркина-Фасо, дирижировал игрой команды из глубины и задавал темп. Его игра заставляет задуматься, почему он ещё не играет за более крупный клуб, чем „Краснодар“. Это умный и техничный футболист, способный играть на самом высоком уровне», — отмечается в материале ESPN.
Сборная Буркина-Фасо заняла на Кубке Африки третье место. Статистика Каборе на турнире доступна здесь