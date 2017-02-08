Мутко: Бородюк в РФС? Такое приглашение требует достойной заработной платы

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, будет ли Александр Бородюк назначен на должность спортивного директора РФС.
«Станет ли Александр Бородюк спортивным директором РФС? В РФС трудятся 120 человек. На сегодняшний день все структуры сформированы и работают. Есть экономическая проблема, о которой я говорил. РФС – это общественная организация, которая стояла на грани банкротства. Поэтому что касается Бородюка, то любое приглашение в РФС требует достойной заработной платы. Сейчас проходит оптимизация управления и сокращение. Я же не могу пойти взять кредит в банке и выплачивать зарплату», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.