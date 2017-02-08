Госдума ужесточила ответственность за нарушение правил поведения болельщиков

Госдума приняла в первом чтении разработанный МВД законопроект об усилении административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях, в том числе для иностранных болельщиков, которых можно будет выдворять из страны, сообщает RNS.
Наиболее частыми противоправными действиями со стороны зрителей спортивных соревнований являются случаи, когда болельщики выбегают на спортивное поле, бросают различные предметы, пользуются пиротехникой, проносят на стадионы запрещённые предметы. Ранее принятые поправки в КоАП уже наказывали таких нарушителей. Однако в контексте подготовки к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года было принято решение об ужесточении норм.
Статья 20.31 КоАП дополняется положением, согласно которому в случаях грубого нарушения правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований на правонарушителей накладывается административный штраф в размере от 15 до 20 тыс. рублей или применяется административный арест на срок до 10 суток с запретом на посещение мест проведения соревнований на срок от одного года до семи лет. За повторные нарушения размер штрафа увеличивается до 40–50 тыс. рублей, административный арест — до 10–15 суток.
Санкции распространят и на иностранных болельщиков. За повторное или грубое нарушение их будут штрафовать на сумму от 10 до 20 тыс. руб. (ко второму чтению планируются поправки, уравнивающие штрафы для иностранных и отечественных болельщиков) и смогут выдворить за пределы России. В то же время законопроектом предусматривается в качестве альтернативы выдворению наложение запрета на посещение спортивных соревнований на срок от года до семи лет.