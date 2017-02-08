Маскерано из-за травмы не поможет «Барселоне» в первом матче с «ПСЖ» в ЛЧ

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано получил повреждение ноги, из-за чего пропустит первый матч команды в 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», сообщает AS.
По данным источника, на восстановление от этого повреждения аргентинскому футболисту потребуется от 15 до 20 дней. Таким образом, он пропустит не только матч 22-го тура чемпионата Испании «Барселоны» — «Алавес», но и встречу ЛЧ.
Маскерано получил травму в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1 и выходом сине-гранатовых в финал. С «Алавесом» каталонцы сыграют 11 февраля на выезде, а с «ПСЖ» — в Париже 14 февраля.