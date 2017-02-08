Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приобрёл особняк недалеко от Манчестера за € 3,4 млн, сообщает Daily Mail.
По информации издания, с момента перехода из «Ювентуса» в стан манкунианцев 23-летний французский футболист проживал в отеле. В новом жилье Погба есть пять спален, бассейн и комната с бильярдным столом. Особняк, в котором ранее проживал экс-форвард «МЮ» Хавьер Эрнандес, располагается в 20 минутах езды от базы клуба.
Погба перешёл из «Ювентуса» в «МЮ» летом 2016 года за рекордные в истории футбола € 105 млн. В нынешнем сезоне АПЛ на его счёту 23 матча, четыре гола и три результативных передачи.