Бубнов: ЦСКА на текущем этапе выглядит не хуже «Спартака» и «Зенита»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов выразил мнение, что ЦСКА по игре на данный момент ни в чём не уступает «Спартаку» и «Зениту», которые опережают «армейцев» в турнирной таблице РФПЛ.
«Особого беспокойства нынешняя форма ЦСКА не вселяет, хотя видно, что работы ещё предстоит немало — над атакой прежде всего. До матча с «Зенитом» ещё целый месяц, а этого времени должно хватить, чтобы травмированные вернулись в строй, а команда обкатала новые связи. Вот если бы „армейцам“ пришлось играть в еврокубках, тогда их состояние вызывало бы беспокойство. А так на текущем этапе команда выглядит не хуже, чем все её основные конкуренты в чемпионате России. Необходимо плотно поработать над взаимодействием в атаке и поиском оптимального состава, но, думаю, в ближайшие недели с этими вопросами всё станет гораздо яснее», — сказал Бубнов в интервью порталу Sportbox.