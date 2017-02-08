Консул Украины в Мюнхене потребует извинений от «Баварии» за баннеры про Зозулю

Генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк осудил позицию некоторых фанатов «Баварии» относительно украинского нападающего Романа Зозули.
«Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов из клуба-флагмана мирового футбола в адрес украинского игрока Романа Зозули и всех патриотов Украины во время матча Кубка Германии «Бавария» – «Вольфсбург».
Мы адресуем правлению «Баварии» соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от клуба. Особенно странно воспринимать такие действия на территории Баварии, учитывая исторические факты, которые связывают этот регион с зарождением и развитием одного из самых ужасных нацистских режимов мира. Футбол – это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости», – написал Костюк в «Фейсбуке».
Некоторые болельщики «Баварии» поддержали позицию фанатов «Райо Вальекано» относительно Зозули. В матче 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (1:0) поклонники мюнхенцев вывесили баннеры с надписями «Выгоняйте нацистов из футбола» и «Зозуля, убирайся».
Зозуля, чей трансферный лист принадлежит «Бетису», собирался перейти на правах аренды в «Райо Вальекано», однако столкнулся с протестом болельщиков этого клуба, обвинивших его в нацистских взглядах. В результате украинец решил остаться в «Бетисе».