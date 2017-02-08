Слуцкий: приятно заниматься интересными вещами без стресса

«У меня есть определённые планы, которые я пока не собираюсь афишировать. Как говорится, хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах. Весь этот промежуток времени я усердно работал. Но эта работа была несколько иного характера, чем то, чем я занимался много-много последних лет. Смотрю огромное количество футбола, пытаюсь совершенствовать английский язык. У меня интересный, творческий, объёмный, насыщенный период. Наверное, на сегодняшний день это оптимально для меня. Когда много лет работаешь на самом высоком уровне — я имею в виду не только ЦСКА, но и вообще российскую Премьер-Лигу, где я трудился без перерыва с 2005 года, — накапливается усталость. Приятно без стресса заниматься важными, интересными, тяжёлыми вещами.
В следующий раз постараюсь приехать на какой-либо домашний матч в зависимости от графика. Я буду приходить на „Арену ЦСКА“, как к себе домой, и в команду тоже. И это не наглость слишком ретивого соседа. Это большая успешная часть жизни, и мы навсегда сохраним самые тёплые воспоминания и ощущения от совместной работы. Хочу поблагодарить и болельщиков, которые поддерживали на протяжении всех семи лет. Ты всегда чувствуешь, что люди трепетно к тебе относятся. Болельщики — большая движущая сила ЦСКА. Надеюсь, что вы такой силой останетесь навсегда», — сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе.
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