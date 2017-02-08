Сёмин: Ал. Миранчук и Шкулетич поедут на третий сбор, Прудников — нет

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кто из игроков отправится на третий сбор (11-23 февраля). В частности, он сообщил, что рассчитывает на нападающего Петара Шкулетича и полузащитника Алексея Миранчука, тогда как форварда Александра Прудникова в команде не будет.
«Надеемся, что на сборе будут новички. Из основной команды поедут все, в том числе Миранчук. У него контракт до декабря, я надеюсь, что он его выполнит до конца. Будет хорошо кого-то взять в нападение, но если не успеем, будем действовать своими резервами. Шкулетич хорошо работал в молодёжной команде, поэтому он поедет на сбор с основой. Если будет какой-то вариант, который устроит „Локомотив“ и Шкулетича, то, возможно, будут какие-то изменения. Пока предложений нет.
Прудников не поедет на третий сбор, Амир Натхо должен поехать. Из молодых игроков поедут только Михаил Лысов и Артём Галаджан. Мы смотрели много ребят, они оставили приятное впечатление, но им нужна игровая практика, поэтому их передали в молодёжный состав.
Фарфану мы пытаемся найти новую позицию, вполне возможно, что как нападающий, он будет команде полезен, если приведём его в хорошее функциональное состояние. Хороший был завершающий матч с датчанами на этом сборе и по качеству, и по содержанию, и по физической готовности. На следующем сборе будет уже наигрываться состав», — цитирует Сёмина ТАСС.