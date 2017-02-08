Президент «Терека»: внимательно рассмотрим вопрос о переименовании клуба

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал информацию о том, что фанаты инициировали сбор подписей под официальным обращением к совету директоров с просьбой переименовать клуб в «Ахмат».
«Мы пока обращения не получили. Но из соцсетей знаем, что тема активно обсуждается. Конечно, мы обязаны рассмотреть обращение. Совет примет решение, которое будет носить глубоко продуманный, взвешенный характер, учитывающий все особенности», — цитирует Даудова пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики.
Даудов также подчеркнул, что в ходе чемпионата переименования не проводятся. Поэтому сейчас речь может идти об обсуждении вопроса, его изучении, рассмотрении, а не о принятии окончательного решения.