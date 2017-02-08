Таски уверен, что Аленичев вскоре может возглавить сильную команду

Защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал, грустно ли ему было расставаться с бывшим главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.
«Считаю его очень хорошим тренером. При нём я прогрессировал, мне нравилась игра, которую он требовал от линии обороны: выход в атаку за счёт коротких передач, напористый стиль. Жаль, что всё сложилось именно так. Почему у него не вышло? Ответить однозначно невозможно. Многие факторы слились воедино. Но уверен, вскоре он может возглавить какую-то другую сильную команду.
Феномен Карреры? Прежде всего выделю нашу физическую готовность. Она в полном порядке, а футболист в каждом матче должен чувствовать себя отлично. Ещё отмечу появившуюся уверенность в собственных силах. А что касается Массимо, он здорово передаёт нам свою волю к победе. Благодаря пламенным речам и установкам мы очень хорошо и надолго заряжаемся энергией, помогающей на поле», — сказал Таски в интервью «Спорт-экспрессу».