«Ницца» догнала «ПСЖ» в турнирной таблице Лиги 1

«Ницца» одержала победу над «Сент-Этьеном» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Франции. Гол, забитый полузащитником Виланом Сиприеном на 7-й минуте, оказался единственным в этой встрече. Хавбек хозяев нанёс мощный удар из-за пределов штрафной, и вратарь гостей Джесси Мулен оказался бессилен.
Благодаря этому успеху «Ницца» догнала «ПСЖ» в турнирной таблице и уступает парижанам только по дополнительным показателям. Впереди лишь «Монако», у которого на три очка больше. «Сент-Этьен» остался на пятой строчке.
В параллельном поединке «Метц» на своём поле одолел «Дижон» со счётом 2:1. Героем встречи стал нападающий хозяев Шейк Диабате, в активе которого гол и результативная передача. Ещё один мяч в составе победителей забил Исмаила Сарр, а у проигравших отличился Седрик Варро.