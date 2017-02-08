Голы Вальбуэна и Депая помогли «Лиону» разгромить «Нанси»

В матче 24-го тура чемпионата Франции «Лион» на своём поле принимал «Нанси». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали экс-полузащитник московского «Динамо» Матьё Вальбуэна, Набиль Фекир, Александр Ляказетт и Мемфис Депай, который этой зимой перебрался в «Лион» из «Манчестер Юнайтед» и отличился за новый клуб впервые.
В других матчах дня, которые проходили параллельно, «Лорьян» сыграл на своём поле вничью с «Тулузой» (1:1), а «Анже» поделил очки с «Ренном» (0:0).